Albóndigas de cerdo con tocino y jamón Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Las albóndigas se preparan con carne molida de cerdo y jamón endiablado, se enrollan con tocino y se hierven en un caldillo de jitomate. Ingredientes 375 gramos de carne de cerdo, molida dos veces

1 lata chica (160 gramos) de jamón endiablado

1 huevo

Sal y pimienta, al gusto

250 gramos de tocino

5 jitomates cocidos

1 trozo chico de cebolla

1 diente de ajo Cómo hacerlo 1. Mezcla la carne molida con el jamón y deja reposar durante 10 minutos. Incorpora el huevo a la mezcla y deja reposar 5 minutos más. Sazona con sal y pimienta. 2. Forma las albóndigas, enróllalas con tocino y sujétalas con un palillo. Dóralas ligeramente en un sartén. 3. Licúa el jitomate con la cebolla y el ajo y vierte sobre las albóndigas doradas. Sazona con sal y pimienta, tapa y cocina a fuego lento hasta que se hayan cocido completamente, aproximadamente 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.