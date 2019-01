Pastel de carne con jamón y manzana Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta receta es fácil y combina carne molida de res, jamón y manzana. El pastel se baña de puré de manzana tres veces durante su proceso de cocción. Ingredientes 1 taza de hojuelas de maíz sin azúcar

1 taza de leche

½ kilo de carne molida de cerdo

½ kilo de jamón, molido

4 huevos 1 pizca de sal

1 manzana entera, cortada en gajos

Pimienta, al gusto

1 ½ tazas de puré de manzana Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados y engrasa un molde refractario chico. 2. Remoja las hojuelas de maíz en la leche y desbarátalas con las manos. Mézclalas con la carne molida, jamón y huevo. Sazona con sal y pimienta. 3. Coloca la mezcla dentro del refractario, presionaldo un poco con las manos para que quede ligeramente compactada. Acomoda encima los gajos de manzana y hornea durante 15 minutos. 4. Retira del horno y vierte encima 1/2 taza de puré de manzana. Hornea otros 15 minutos. Retira y agrega otra 1/2 taza de puré de manzana. Hornea durante 15 minutos más o hasta que se haya cocido. Vierte el resto del puré y hornea durante 5 minutos más. 5. Sirve caliente y acompaña con una ensalada fresca.

