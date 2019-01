Lomo de cerdo a la cerveza Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Este lomo de cerdo se cuece en cerveza clara y se sirve acompañado de papas cambray. Una receta fácil y rápida para cuando el tiempo apremia. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo en trozo

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de harina

1 cerveza clara de 355 mililitros

1 hoja de laurel

1 kilo de papa cambray

2 cebollas medianas, rebanadas

1. Sazona el lomo con sal y pimienta y deja que repose durante 5 minutos. Enharínalo y dóralo en un sartén con 2 cucharadas de aceite a fuego medio. 2. Retira el exceso de grasa del sartén y agrega 1/2 litro de agua natural. Deja que hierva a fuego suave durante 15 minutos, luego agrega la cerveza, laurel y sal. Tapa y deja que siga hirviendo hasta que el lomo quede bien suave. 3. Mientras, hierve las papas en agua con sal y fríelas junto con las cebollas en el resto del aceite, hasta que se hayan dorado ligeramente. 4. Sirve el lomo bañado en su salsa y acompaña con papas y cebolla.

