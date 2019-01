Lomo a la naranja fácil Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 La receta de lomo a la naranja más fácil que existe. El lomo se cocina en jugo de naranja natural y especias hasta que queda bien suave. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo, limpio de grasa

1 litro de jugo de naranja natural

3 dientes de ajo, picado

Sal y pimienta blanca, al gusto

1 clavo de olor

1 hoja de laurel

1 cucharada de azúcar Cómo hacerlo 1. Mecha el lomo con el ajo y las pimientas y sazónalo con sal y pimienta blanca. Fríelo en un poco de aceite caliente hasta que se haya dorado bien. 2. Pasa el lomo dorado a una cacerola, agrega jugo de naranja, clavo, laurel y azúcar. Tapa y deja que hierva a fuego lento hasta que quede bien suave. 3. Rebana y sirve bañado en un poco de jugo. Acompaña con puré de papa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.