Lomo a la mandarina Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El lomo se dora ligeramente con un toque de piloncillo y se sirve bañado en una salsa de mandarina con vino blanco y pasas. Esta receta tiene el balance perfecto entre lo salado y lo dulce. Ingredientes 2 cucharadas de salsa inglesa

12 rebanadas (100 gramos cada una) de lomo de cerdo

3 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de piloncillo, rallado

1 taza de vino blanco Salsa 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 taza de agua

1 cucharada de fécula de maíz

1 taza de vino blanco

1 cucharadita de vinagre

2 cucharadas de azúcar

1 taza de pasitas

2 mandarinas, su jugo

Salsa: Disuelve el consomé de pollo en 1 taza de agua y la fécula de maíz en 1 taza de vino blanco. Combina ambas mezclas en una cacerola a fuego lento y deja que hiervan, moviendo constantemente durante un par de minutos. Agrega el vinagre, azúcar, pasitas y jugo de mandarina. Cocina durante 10 minutos. 4. Sirve las rebanadas de lomo bañadas en la salsa de mandarina y adorna con gajos de mandarina.

