Bistec de lomo a la mostaza Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Los bisteces de lomo se untan de una pasta de mostaza con mantequilla, se doran y se bañan en una salsa de jitomate con chiles jalapeños. Ingredientes 2 cucharadas de mostaza

1 barrita (90 gramos) de mantequilla, suavizada

Sal y pimienta, al gusto

½ kilo de lomo de cerdo, en bisteces

½ kilo de jitomate, asado

Chiles jalapeños en rajas Cómo hacerlo 1. Forma una pasta con la mostaza, mantequilla, sal y pimienta. 2. Unta esta pasta en ambos lados de los bisteces y deja que reposen durante 15 minutos. 3. Mientras, asa los jitomates hasta que se hayan ablandado, pélalos y licúalos bien. 4. Fríe los bisteces un sartén grande a fuego medio hasta que se hayan dorado. Vierte encima el puré de jitomate, agrega los chiles jalapeños y un poco de sal. Deja que hierva un par de minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.