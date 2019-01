Cacerola de tortilla Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Una especie de sopa de tortilla gratinada. Tiritas de tortilla sofritas y bañadas en una salsa de jitomate con pimiento morrón y crema. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

10 tortillas, cortadas en tiras

1 cebolla, en rodajas

1 pimiento morrón, sin semillas y en rajas

2 tazas de jugo de jitomate

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de crema

1 taza de queso adobera, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa un refractario chico. 2. Calienta 3 cucharadas de aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Fríe las tiras de tortilla sin dorarlas y escúrrelas bien. 3. Calienta 1 cucharada de aceite a fuego medio. Sofríe la cebolla y el morrón hasta que la cebollla se vea transparente, luego agrega el jugo de jitomate. Sazona con sal y pimienta y deja que la salsa hierva a fuego suave durante unos minutos. Apaga e incorpora la mayor parte de la crema, reservando 3 cucharadas. 4. Coloca una capa de tiritas de tortilla en el fondo del refractario, baña con salsa y espolvorea queso. Repite el procedimiento de capas hasta terminar con la salsa y el queso. Agrega encima la crema restante. 5. Hornea hasta que se gratine el queso, aproximadamente 15 minutos.

