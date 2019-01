Puré de calabaza Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 5 Una forma fácil de preparar puré de calabaza. Lo puedes congelar para utilizarlo posteriormente en pasteles, muffins o cualquier otro tipo de postres. Ingredientes 1 calabaza Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160°C. 2. Corta la calabaza a la mitad y retira las semillas y la pulpa. Cubre cada mitad con papel aluminio. Hornea durante 1 hora o hasta que esté suave. 3. Separa la pulpa de la cáscara y muele en una licuadora o procesador de alimentos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

