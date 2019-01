Chicharrón en salsa roja picante Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Trozos de chicharrón duro de cerdo se guisan en una salsa de jitomate con chile serrano, ligeramente picante. Un platillo delicioso a la hora del desayuno, comida o cena. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

½ kilo de jitomates, picados

6 chiles serranos, rebanados (o al gusto)

1 diente de ajo

1 cebolla mediana, en rebanadas delgadas 1 litro de agua

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

¼ de kilo de chicharrón duro de cerdo, en trozos

1 rama de cilantro

1. Calienta 2 cucharadas de aceite y sofríe el jitomate y el chile serrano hasta que la mezcla cambie de color. Licúa junto con el ajo. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en otro sartén y sofríé la cebolla hasta que se vea transparente. Vierte encima la salsa de jitomate y agrega el agua. 3. Deja que hierva y agrega el consomé en polvo, luego el chicharrón. Cocina hasta que el chicharrón esté suave, alrededor de 15 minutos. 4. Agrega la rama de cilantro y rectifica la sazón. Sirve el chicharrón inmediatamente acompañado de frijoles refritos o en tacos.

