Cochinita pibil fácil Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El lomo de cerdo se marina en una pasta de achiote con vinagre y especias, luego se hornea envuelto en hojas de plátano. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo, entero

2 tazas de cebolla, finamente rebanada

2 cucharadas de pasta de achiote

2 cucharadas de vinagre

¼ de cucharadita de comino 1 cucharadita de orégano

5 dientes de ajo, machacados

2 trozos grandes de hoja de plátano

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Desbarata la pasta de achiote en el vinagre y mézclala con el ajo, comino, orégano y sal. 2. Precalienta el horno a 180° centígrados. 3. Pica el trozo de carne con un picahielo o cuchillo chico y úntala con la mezcla de achiote. Colócala dentro de un recipiente tapado y deja que repose dentro del refrigerador durante 2 horas. 4. Coloca 1 trozo de hoja de plátano en el fondo de un refractario, acomoda encima el lomo y cubre con la cebolla rebanada. Baña con la mezcla de achiote en que reposó la carne y cubre con el segundo trozo de hoja de plátano. Tapa el refractario con papel aluminio. 5. Coloca una charola con agua sobre la rejilla inferior del horno y pon el refractario con la carne en la rejilla de en medio. Hornea hasta que la carne se haya resecado y pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, por lo menos 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.