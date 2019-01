Mole del sureste Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 18 Un mole sin chocolate que se prepara con 3 diferentes tipos de chile y un toque de hierbabuena. Si deseas prepar la receta tradicional, utiliza guajolote o pavo en lugar de pollo. Ingredientes 150 gramos de chile mulato, desvenados

125 gramos de chile pasilla, desvenados

125 gramos de chile ancho, desvenados

100 gramos de almendras, sin cáscara

100 gramos de ajonjolí

1 cebolla

½ cabeza de ajos, sin pelar

6 cucharadas de manteca de cerdo

50 gramos de semillas de chile

50 gramos de cacahuate, sin cáscara

1 tortilla, dorada 1 bolillo, dorado

½ plátano macho, picado

3 clavos de olor

50 gramos de pasitas

3 pimientas gordas

4 pimientas chicas

1 pizca de anís

Hierbabuena fresca, al gusto

Caldo de pollo

Sal, al gusto

1. Tuesta los chiles, almendras y ajonjolí en un comal, cuidando que no se quemen. 2. Asa la cebolla y los ajos hasta que estos últimos queden casi quemados. Pélalos. 3. Fríe en manteca y por separado las semillas de chile, cacahuates, tortilla, bolillo y plátano macho. 4. Coloca todos los ingredientes tostados, asados y fritos dentro de la licuadora. Agrega las pasitas, pimientas, clavos, anís, hierbabuena y un poco de caldo de pollo. Licúa hasta lograr una salsa espesa homogénea. 5. Vierte dentro de una cazuela con manteca caliente y agrega más caldo de pollo hasta obtener la consistencia adecuada. Sazona con sal y cocina a fuego lento, moviendo constantemente, hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. 6. Sirve las piezas de pollo calientes bañadas en una cantidad abuntante de mole. Acompaña con frijoles refritos y/o arroz rojo.

