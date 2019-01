Mole negro con pollo Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Esta receta lleva 4 tipos de chile, 4 tipos de frutos secos, chocolate de mesa y 9 diferentes especias que junto con los jitomates y tomates hacen un mole negro exquisito. Ingredientes 8 chiles pasilla

8 chiles anchos

8 chiles mulatos

8 chiles guajillo

10 cucharadas de manteca

2 cucharadas de cacahuates, sin cáscara

2 cucharadas de semillas de calabaza, peladas

2 cucharadas de almendras, remojadas y sin cáscara

2 cucharadas de nuez, pelada

2 tortillas secas

2 tablillas de chocolate, en trocitos

1 pan dulce (p. ej. concha), en trocitos

¼ de cucharada de mejorana

1 cucharada de orégano

1 cucharadita de tomillo 1 raja de canela

1 cucharadita de anís

1 cucharadita de cominos

5 pimientas negras

5 pimientas gordas

5 clavos de olor

Caldo de pollo

2 jitomates grandes

2 cabezas de ajo chicas, sin pelar

15 tomates verdes, sin cáscara

2 cebollas, en trozos

10 hojas de aguacate

Sal, al gusto

1. Desvena todos los chiles y reserva las semillas. Fríe todos los chiles por separado en un sartén con manteca caliente, hasta que se hayan dorado ligeramente. Retira y reserva dentro de un recipiente. 2. En la misma grasa, fríe semillas de los chiles, cacahuates, semillas de calabaza, almendras y nueces. Retira y coloca dentro del recipiente con los chiles. 3. Tuesta las tortillas hasta que se quemen, remójalas y pásalas al recipiente con los ingredientes fritos. Añade el chocolate, pan dulce y especias. Muele todos estos ingredientes en un procesador de alimentos o molino hasta obtener una pasta seca. 4. Disuelve esta pasta en una cazuela con un poco de caldo de pollo y cocina a fuego suave moviendo constantemente. 5. Mientras, asa los jitomates, ajos, tomates verdes y cebollas. Pela los dos primeros y licúa junto con los tomates y la cebolla. Fríe esta salsa en un poco de manteca caliente y viértela a la cazuela con la pasta de mole. Tuesta las hojas de aguacate, despedázalas y agrégalas al mole. Sazona con sal al gusto y cocina, moviendo constantemente, hasta que el mole tenga la consistencia adecuada, aproximadamente 1 hora. 6. Agrega las piezas de pollo cocidas y deja que todo hierva junto durante unos minutos.

