Mole verde rápido Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este mole se prepara de principio a fin en menos de 40 minutos. El mole es una mezcla de tomates, chiles poblanos, chiles serranos y especias con pepitas fritas. Ingredientes 1 rama de apio

3 hojas de lechuga orejona

1 ramita de epazote

20 tomates verdes

4 chiles serranos

1 chile poblano, desvenado

1 diente de ajo 3 pimientas

3 clavos

1 pizca de comino

3 cucharadas de aceite vegetal

50 gramos de pepitas, peladas

Sal, al gusto

1. Licúa el apio con la lechuga, epazote, tomates, chiles serranos, chile poblano, ajo, pimienta, clavo y comino. Agrega suficiente caldo para que se muela más fácilmente. Vierte dentro de una cacerola con 2 cucharadas de aceite caliente y deja que hierva a fuego suave. 2. Mientras fríe las pepitas en 1 cucharada de aceite hasta que se hayan dorado ligeramente. Muélelas bien y agrégalas a la salsa una vez que empiece a hervir. 3. Deja que todo hierva hasta que tome la consistencia de mole y sazona con sal al gusto. Si es necesario, agrega más caldo. Si notas que el mole empieza a cortarse, licúalo de nuevo. 4. Agrega carne de pollo o de cerdo previamente cocida y deja que todo hierva junto un par de minutos. Sirve con arroz blanco.

