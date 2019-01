Mole poblano con pollo o cerdo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 25 Esta receta de mole poblano lleva menos de 20 ingredientes que son suficientes para alimentar a un grupo grande durante una ocasión especial. Ingredientes 1 kilo de chiles mulatos, desvenados y en trozos

125 gramos de chiles pasilla, desvenados y en trozos

2 pimientas chicas

2 clavos

1 pizca de cominos

1 pizca de anís

150 gramos de almendras

150 gramos de pasitas

½ tortilla

1 plátano macho, picado 1 kilo de jitomates, asados y pelados

2 dientes de ajo, asados

½ cebolla mediana, en trozos y asada

150 gramos de ajonjolí, tostado

½ birote, tostado

Caldo de pollo o cerdo

2 o 3 tablillas de chocolate de mesa

Azúcar, al gusto

Pollo o carne de cerdo, previamente cocida Cómo hacerlo 1. Fríe los chiles en manteca de cerdo y remójalos en agua caliente hasta que se hayan suavizado, entre 10 y 15 minutos. 2. Mientras, en la misma manteca fríe las pimientas, clavos, cominos, anís, almendras, pasitas, tortilla y plátano macho. Retira y reserva la manteca. 3. Licúa los chiles con los jitomates, ajo y cebolla y vierte dentro de la manteca caliente. 4. Muele las especias, almentras, pasitas, tortilla, plátano macho, ajonjolí y birote. Incorpora a la salsa de jitomate con chile y cocina a fuego suave hasta que empiece a burbujear. 5. Agrega el caldo de pollo o cerdo, azúcar y chocolate. Cocina hasta que el chocolate se haya integrado perfectamente. 6. Agrega la carne de pollo o cerdo y deja que todo hierva durante unos minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.