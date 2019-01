Frijoles puercos refritos Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 25 Frijoles refritos con manteca, tocino, chorizo, jamón, queso y chile chipotle. Una receta ideal para servir con birria, carnitas o lo que se te ocurra. Ingredientes ¼ de kilo de tocino, picado

¼ de kilo de chorizo

2/3 de taza de cebolla blanca, finamente picada

Chiles chipotles adobados y sin semillas, al gusto

1 kilo de frijoles, cocidos 1 taza de manteca de cerdo, la necesaria

¼ de kilo de jamón, en cubitos

¼ de kilo de queso Chihuahua, rallado

Fríe el tocino en su propia grasa dentro de una cazuela de barro a fuego medio, luego agrega la cebolla y el chorizo. Cocina hasta que la cebolla se haya acitronado y añade los chiles chipotles. 2. Muele los frijoles con la menor cantidad posible de caldo y agrégalos a la cazuela con el resto de los ingredientes. Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de mover. 3. Aparte, requema la manteca y viértela sobre los frijoles, según lo consideres necesario. Sigue cocinando y moviendo. 4. Cuando los frijoles empiecen a resecarse, incorpora el jamón y el queso. 5. Adorna la cazuela con totopos de maíz.

