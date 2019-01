Frijoles charros fáciles Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Frijoles peruanos con una mezcla de tocino, jitomate, cebolla, chiles güeros y cilantro. El acompañamiento perfecto para tus carnes asadas. La receta de frijoles charros más fácil que existe. Ingredientes 150 gramos de tocino, picado

1 cebolla mediana, picada

Chiles güeros, en rodajas y sin semillas

2 jitomates medianos, picados

½ kilo de frijoles peruanos cocidos, con todo y caldo

Sal, al gusto

1. Fríe el tocino en su propia grasa dentro de una olla a fuego medio, procurando que no se dore. Agrega la cebolla y cocina hasta que se haya acitronado, luego incorpora las rodajas de chile y el jitomate y sofríe hasta que este último cambie de color. 2. Agrega los frijoles con su caldo y deja todo hierva junto durante unos minutos. Sazona con sal al gusto, apaga y agrega el cilantro.

