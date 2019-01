Pasta para pay o empanadas Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Una receta de pasta para pay o empanadas fácil y rápida, ideal para rellenos dulces o salados. Los ingredientes son suficientes para 1 pay o 10 empanadas. Ingredientes 1 taza de mantequilla

2 tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

2 huevos

¼ de cucharadita de sal

1. Cierne la harina junto con el polvo para hornear sobre una superficie plana y limpia. Forma una fuente en el centro y coloca en el centro la mantequilla, huevo y un poco de leche. 2. Incorpora los ingredientes con las yemas de los dedos para no calentar la masa, cuidando de amasar lo menos posible. 3. Agrega cuanta leche sea necesaria para obtener una pasta suave y manejable.

