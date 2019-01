Flan de plátano macho Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Una receta de flan diferente y deliciosa. El plátano macho maduro se utiliza en lugar del queso crema de la receta tradicional. Prepara este flan en menos de 10 minutos y deja que la estufa haga el resto. Ingredientes ¾ de taza de azúcar

1 taza de leche

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 plátano macho maduro

5 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla Cómo hacerlo 1. Calienta el azúcar a fuego medio-bajo hasta que se derrita y empiece a tomar un color café dorado. Cubre con este caramelo el fondo del molde del flan. 2. Licúa la leche natural, leche condensada, plátano macho, huevos y vainilla. Vierte dentro del molde acaramelado, tapa bien con papel aluminio y cocina a baño María sobre la estufa durante 1 hora. También puedes cocinarlo dentro de la olla de presión durante 20 minutos. 3. Permite que se enfríe antes de desmoldar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.