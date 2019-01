Helado de rompope Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una mezcla de leche, huevo, almendras y ron con un toque de canela. La crema espesa es necesaria para obtener una consistencia suave. Ingredientes 4 tazas de leche

2 ½ tazas de azúcar

1 taza de almendras o nueces, peladas y molidas

8 yemas de huevo, batidas

2 copas de ron

1 taza de crema espesa

2 claras de huevo, batidas

Canela en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve la leche junto con el azúcar en una olla a fuego suave hasta que espese ligeramente. Agrega la almendra o la nuez y sigue cocinando hasta que espese un poco más. Retira del fuego y deja entibiar, moviendo de vez en cuando para que no se forme nata. 2. Agrega poco a poco las yemas de huevo batidas, luego el ron y la crema. Bate con la batidora e incorpora las claras. Agrega canela al gusto. 3. Vierte la mezcla dentro de un molde y coloca dentro del congelador. Mueve de vez en cuando mientras se congela para obtener una consistencia suave.

