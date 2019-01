Ciruelas pasas rellenas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 25 Ciruelas pasas rellenas de un dulce de piña con almendras. Esta receta es un dulce delicioso que le encantará tanto a grandes como a chicos. Ingredientes 500 gramos de ciruela pasa, deshuesadas

500 gramos de azúcar

250 gramos de almendras

3 rebanadas grandes de piña fresca

Licúa, cuela y hierve la piña junto con el azúcar en una cacerola mediana. 2. Remoja las almendras en agua tibia, pélalas y muélelas en el procesador de alimentos o licuadora. Vierte dentro de la cacerola con el almíbar de piña hirviendo. Cocina, sin dejar de mover, hasta que puedas ver el fondo de la cacerola. Retira del fuego y sigue batiendo hasta que la mezcla se enfríe. 3. Forma bolitas con la mezcla, alárgalas un poco y revuélcalas en el azúcar. Colócalas dentro de las ciruelas.

