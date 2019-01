Rollo de manzana envinado Tiempo Total 2 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Este rollo va relleno de una mezcla de manzanas, pasitas, almendras y piñones bañados en cognac. ¡Una receta para chuparse los dedos! Ingredientes 2 1/2 tazas de harina

3/4 de taza de mantequilla

3 huevos

1/2 taza de leche

4 manzanas grandes, peladas y en cubitos

3/4 de taza de pasitas 1/2 taza de azúcar

1/2 taza de almendras, peladas y picadas

1/2 taza de piñones, pelados

1 limón, su jugo

1 pizca de canela en polvo

1. Coloca la harina en una superficie plana, forma un hueco en el centro y coloca en éste ½ taza de mantequilla suavizada, 2 huevos y la leche; amasa hasta que quede una pasta suave. Envuelve en un trozo de papel encerado y deja reposar 1 hora en un lugar fresco. 2. Mientras, hierve las manzanas junto con las pasitas, azúcar, canela y 1 taza de agua durante 15 minutos o hasta que el agua se consuma. Agrega las almendras, piñones, jugo de limón y licor. Mezcla bien y deja enfriar. 3. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa una charola para hornear. 4. Extiende la pasta con el rodillo hasta que quede lo más delgado posible. Derrite el resto de la mantequilla y barniza la pasta. Agrega la mezcla de manzana y enrolla con cuidado. Sella bien las orillas para evitar que se salga el relleno. 5. La masa extendida sobre la mesa se barniza con la mantequilla restante derretida, se cubre con la mezcla de manzana y se enrolla con cuidado. Los extremos se sellan para que no se salga el relleno. Bate 1 huevo y barniza el rollo. 6. Coloca el rollo de manzana sobre la charola y hornea hasta que se se haya dorado, alrededor de 45 minutos.

