Betún de fresas frescas para pastel Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una receta fácil y deliciosa de betún para pastel a base de claras de huevo y fresas frescas. El secreto es batir las fresas sólo lo suficiente como para que queden trozos de las mismas en este betún. Ingredientes 4 claras de huevo

azúcar estándar, al gusto

½ kilo de fresas Cómo hacerlo 1. Bate las claras a punto de turrón en un tazón grande. Sin dejar de batir, agrega el azúcar poco a poco. Incorpora las fresas y sigue batiendo hasta que estén a medio desbaratar.

