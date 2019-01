Pastel blanco Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 14 Este pastel lleva leche condensada en lugar de los sabores tradicionales. Se cubre de un betún de mantequilla con sabor a durazno y brandy. Ingredientes 300 gramos de harina

50 gramos de fécula de maíz

1 cucharada de polvo para hornear

½ cucharadita de sal molida

300 gramos de mantequilla

100 gramos de azúcar

4 huevos

1 lata (397 gramos) de leche condensada Betún 350 gramos de azúcar glass, cernida

150 gramos de mantequilla

3 cucharadas de almíbar de durazno

3 cucharadas de brandy o ron

Cerezas en almíbar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Cierne 3 veces la harina junto con la fécula de maíz, polvo para hornear y sal. 3. Aparte, acrema la mantequilla y añade poco a poco el azúcar y los huevos. Agrega los polvos cernidos, alternando con la leche condensada. (Ver nota) 4. Vierte la pasta dentro del molde engrasado y hornea hasta que pase la prueba del palillo, aproximadamente 35 minutos. Desmolda, embetuna y adorna con las cerezas. 5. Betún: Acrema la mantequilla y, sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar glass. Incorpora el almíbar y el brandy. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.