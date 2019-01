Pastel de chocolate con nuez, pasas y coco Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Un pastel de chocolate con un toque de café: simple y delicioso. La pasta de este pastel lleva nuez, coco y pasitas. Una receta perfecta para toda ocasión. Ingredientes 250 gramos de mantequilla

2 tazas de azúcar

5 huevos

3 tazas de harina

3 cucharadas de polvo para hornear

1 ¼ tazas de leche 50 gramos de cocoa

1 cucharadita de café soluble

50 gramos de pasitas, enharinadas

50 gramos de nuez, picada gruesa y enharinada

50 gramos de coco rallado, enharinado (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa y enharina un molde de rosca. 2. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón grande, hasta que la mezcla doble su volumen. Añade uno por uno los huevos. 3. Cierne la harina con el polvo para hornear y agrégala poco a poco al tazón con la mantequilla, alternando con la leche. Si es necesario, agrega un poco más de leche. 4. Cierne aparte la cocoa y el café soluble e incorpóralos a la mezcla. Apaga la batidora y envuelve las pasitas, nueces y coco. 5. Vierte la mezcla dentro del molde engrasado y hornea en el horno precalentado hasta que se dore un poco y pase la prueba del palillo, entre 35 y 45 minutos. 6. Embetuna y decora a tu gusto.

