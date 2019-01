Polvorones de naranja vegetarianos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 50 Una receta fácil para preparar polvorones de naranja en casa. Estos polvorones llevan manteca vegetal en lugar de manteca de cerdo, lo que los hace más saludables. Ingredientes 1 ¼ tazas de manteca vegetal

1 taza de azúcar glass

3 yemas de huevo

2 naranjas, el jugo y la ralladura

4 tazas de harina

1 cucharadita de bicarbonato

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 2. Bate la manteca hasta que acreme, luego incorpora poco a poco el azúcar glass, yemas de huevo, ralladura y jugo de naranja. 3. Cierne la harina con el bicarbonato e incorpórala a la manteca, amasando con las manos hasta obtener una una pasta cremosa y suave. 4. Forma bolitas con la masa y colócalas sobre las charolas, separadas entre sí. Aplánalas levemente con el dedo. 5. Hornea hasta que se hayan dorado ligeramente, entre 15 y 20 minutos. Retira las galletas del horno y revuélcalas en el azúcar.

