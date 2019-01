Bolitas de nuez con ron Tiempo Total 12 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una mezcla de galletas Marías pulverizadas con nues molida, cocoa, ron y miel de agave. Estas galletas no se hornean, pero salen deliciosas. Ingredientes 1 ½ cucharadas de miel de agave

¼ de taza de ron

2 tazas de galletas Marías, pulverizadas

2 cucharadas de cocoa

1/8 de cucharadita de sal

1 taza de nuez, finamente molida

1. Mezcla la miel de agave con el ron y vierte dentro de un tazón mediano. Agrega las galletas Marías, cocoa, sal y nuez. Amasa hasta formar una pasta manejable y forma bolitas del tamaño de un limón chico. 2. Revuelca las bolitas en el azúcar glass y deja reposar 12 horas antes de servir.

