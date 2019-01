Galletas de chocolate Tiempo Total 4 H 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Una mezcla de harina con cocoa, nuez, miel de abeja y azúcar mascabado. Una receta básica que puedes adaptar a tu gusto sustituyendo o agregando otros ingredientes. Ingredientes 6 tazas de harina

1 ½ tazas de mantequilla

1 taza de miel de abeja

½ taza de azúcar mascabado

2/3 de taza de cocoa 1 taza de nueces, picadas

¼ de cucharadita de sal

½ cucharadita de polvo para hornear

1 huevo batido Cómo hacerlo 1. Cierne juntos la cocoa, harina y polvo para hornear. 2. En un tazón grande bate la mantequilla hasta acremar, luego agrega el azúcar y la miel. Sigue batiendo hasta desbaratar todos los grumos del azúcar e incorpora poco a poco los polvos cernidos y las nueces. 3. Coloca la masa sobre una superficie plana enharinada y forma un rollo de 2 o 3 centímetros de diámetro y envuelve con papel encerado. Refrigera durante por lo menos 4 horas. 4. Rebana el rollo con un cuchillo filoso. Acomoda las rebanadas en las charolas para hornear y barnízalas con huevo. Hornea de 10 a 12 minutos y enfría sobre una rejilla de alambre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.