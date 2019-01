Pudín de arroz estilo portugués Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Simplemente arroz con leche baja en grasa, azúcar refinada y huevos. Espolvorea un poco de canela sobre este cremoso pudín antes de servir. Ingredientes 1 taza de azúcar refinada

3 tazas de leche baja en grasa

1 taza de arroz blanco crudo

2 huevos batidos Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar y la leche en una cacerola grande a fuego alto. Cuando empiece a burbujear, incopora el arroz y reduce el fuego a medio bajo. Cocina durante 60 minutos, meneando frecuentemente, hasta que el arroz se haya ablandado. No permitas que hierva. 2. Retira el arroz del fuego agrega lentamente los huevos batidos mientras revuelves vigorosamente hasta que se hayan incorporado totalmente. Sirve caliente.

