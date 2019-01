Crema dulce envinada Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Una mezcla de crema, ron, yemas de huevo y azúcar glass con un toque de nuez moscada. Sirve esta crema sobre budines, pays o pasteles sin embetunar. Ingredientes ½ taza de crema

2 yemas de huevo

¾ de taza de azúcar glass

2 cucharadas de ron

1 pizca de nuez moscada Cómo hacerlo 1. Bate la crema en un tazón hasta que esponje un poco y colócala dentro del refrigerador. 2. En otro tazón pequeño bate las yemas de huevo hasta que espesen y tomen un color amarillo claro. Agrega el azúcar, ron y nuez moscada; mezcla bien. 3. Combina el contenido de ambos tazones, batiendo con un tenedor, y refrigera hasta el momento de servir.

