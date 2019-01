Salsa de chocolate amargo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 15 Una mezcla de chocolate amargo, leche y azúcar; ideal para servir sobre helados, frutas, pasteles y todo tipo de postres. Un chocolate de buena calidad siempre te dará el mejor resultado. Ingredientes 3 tablillas de chocolate amargo para repostería

1 cucharada de azúcar

½ taza de leche

3 cucharadas de agua Cómo hacerlo 1. Mezcla el chocolate, leche, agua y azúcar en una cacerola chica. Coloca la cacerola dentro de un sartén más grande con agua y cocina a baño María, moviendo constantemente, hasta que el chocolate se haya derretido e integrado con el resto de los ingredientes. 2. Si sientes que la salsa está demasiado espesa, agrega más leche.

