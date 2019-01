Salsa de caramelo envinada Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 El azúcar se disuelve y se quema ligeramente, luego se mezcla con agua hirviendo para formar un caramelo espeso al que se le da un toque de vainilla y cognac. Ingredientes 1 taza de azúcar

1 ½ tazas de agua hirviendo

½ cucharadita de extracto de vainilla

1 copa de cognac o Grand Marnier® Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar dentro de una cacerola a fuego medio y mueve constantemente hasta que se haya disuelto y empiece a tomar un tono dorado. 2. Agrega el agua hirviendo mientras mueves rápidamente para que se incorpore con el azúcar y forme un jarabe no muy espeso. Deja que hierva durante unos minutos y retira del fuego. 3. Agrega la vainilla y el cognac y mueve hasta que se enfríe. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.