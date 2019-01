Salsa dulce de almendra Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Una mezcla de almendras molidas con leche, yemas de huevo, vainilla y azúcar. Esta salsa dulce de almendra es muy buena sobre postres. Ingredientes 1 taza de almendras, peladas

2 tazas de leche

2 yemas de huevo, batidas

1 cucharadita de fécula de maíz

2 cucharadas de azúcar

1. Licúa las almendras con un poco de leche, luego viértela dentro de una cacerola con el resto de la leche, yemas de huevo, azúcar y extracto de vainilla. 2. Disuelve la fécula de maíz en un poco de agua y agrégala a la mezcla. 3. Coloca la cacerola dentro de un sartén más grande con agua y a fuego bajo y cocina a "baño María", sin dejar de mover, hasta lograr una salsa ligeramente espesa. Si se espesa demasiado, agrega un poco de leche. 4. Sirve esta salsa fría o caliente sobre un budín o helado de vainilla.

