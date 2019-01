Aderezo de guacamole Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Una especie de guacamole licuado, pero con la adición de la crema, lo que le da una textura más ligera y un sabor ideal para ensaladas frescas. Ingredientes 1 aguacate maduro y grande, su pulpa

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de cilantro picado

1 cucharada de cebolla picada

1 diente de ajo machacado Chile verde serrano, picado, al gusto

1 cucharadita de sal

1/8 de cucharadita de azúcar

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Licúa el aguacate junto con el resto de los ingredientes hasta lograr una mezcla suave. 2. Refrigera antes de servir frío sobre ensaladas frescas.

