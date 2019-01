Salsa de jitomate con chile guajillo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Salsa mexicana de jitomates asados con chiles guajillos tostados, cebolla y ajo. Esta salsa es ideal para servir con todo tipo de carnes, aves, pescados y tacos. Ingredientes 2 jitomates, asados y pelados

4 ó 5 chiles guajillos, desvenados

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1. Asa los jitomates y tuesta los chiles guajillos en un comal caliente. Pela los jitomates y licúalos con los guajillos tostados, la cebolla y el ajo. Sazona con sal al gusto.

