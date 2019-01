Salsa tipo barbecue Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta receta de salsa barbecue o BBQ se prepara con salsa cátsup, jugo de naranga y mostaza preparada. Esta salsa es perfecta para darle más sabor a tus carnes asadas, hamburguesas o pollos a la plancha. Ingredientes ½ taza de salsa cátsup

¼ de taza de jugo de naranja agria

1 cucharada de harina

1 cucharada copeteada de mostaza preparada

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de salsa inglesa

1. Coloca todos los ingredientes dentro de un tazón y bátelos vigorosamente hasta lograr una mezcla homogénea. 2. Unta esta salsa sobre filetes de res, piezas de pollo o hamburguesas antes de asarlos.

