Salsa satay Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Esta receta se prepara con crema de coco con camarones tostados, especias aromáticas y un toque de azúcar mascabado. Una salsa ideal para acompañar con carnes. Ingredientes 2 cucharaditas de semilla de cilantro

1 cucharadita de semillas de anís

1 cucharadita de comino

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla blanca, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

½ cucharadita de chile piquín molido 1 cucharadita de azúcar mascabado

1 cucharada de camarón seco, molido

¾ de taza de cacahuates tostados, molidos

2 tazas de crema de coco

Sal, al gusto

Gotas de limón Cómo hacerlo 1. Muele las semillas de cilantro, anís y comino en la licuadora o molcajete. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofría la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes. Luego agrega las especias molidas, chile piquín, azúcar mascabado y camarón. Cocina todo junto durante 3 minutos. 3. Incorpora el cacahuate, crema de coco y azúcar. Reduce el fuego a bajo y cocina sin tapar durante 10. Agrega las gotas de jugo de limón y sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.