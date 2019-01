Salsa bechamel Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Esta receta francesa es una mezcla de leche con mantequilla y crema con un toque de nuez moscada. Sirve sobre pescado o pastas. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

1 taza de leche

½ cebolla, en trozos medianos

3 hojas de laurel

¼ de cucharadita de nuez moscada

Sal y pimienta blanca, al gusto

2 cucharadas de crema, opcional Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, cebolla, laurel y nuez moscada en una cacerola chica a fuego bajo, hasta que empiece a hervir. Cuela. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola limpia a fuego medio-bajo y dora la harina. Añade poco a poco la leche caliente colada, reduce el fuego y deja que hierva durante unos minutos. Sazona con sal y pimienta y apaga. Si lo deseas, agrega la crema. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.