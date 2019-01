Chuletas de puerco con crema y queso Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Chuletas de puerco gruesas fritas a la perfección en mantequilla y bañadas en una salsa de crema con queso azul. Ingredientes 30 gramos de mantequilla

4 chuletas de cerdo gruesas

1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida o al gusto

300 mililitros de crema entera de leche de vaca

60 gramos de queso azul, desmoronado Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Sazona las chuletas con pimienta y fríe, de vez en cuando, hasta que se hayan cocido y dorado uniformemente, entre 20 y 25 minutos. 2. Pasa las chuletas cocidas a un plato y mantenlas calientes. Agrega la crema al sartén, raspando con una palita el fondo del sartén. Agrega el queso azul y cocina, moviendo constantemente, hasta que se espese, aproximadamente 5 minutos. Vierte la salsa sobre las costillas calientes.

