Salsa tailandesa Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una salsa agridulce con un fuerte sabor a ajo y con un ligero toque picante. Esta salsa thai es muy buena cuando se sirve sobre pollo frito. Ingredientes 6 cucharadas de agua

½ taza de azúcar

1/3 de taza de vinagre blanco

¼ de cucharadita de sal

20 dientes de ajo

1 ½ cucharaditas de fécula de maíz

1. Coloca 4 cucharadas de agua, azúcar, vinagre, sal y 12 dientes de ajo en una cacerola chica a fuego medio suave. cocina durante 10 minutos. 2. Disuelve la fécula de maíz en 2 cucharadas de agua y vierte dentro de la cacerola y sigue cocinando, sin dejar de mover, hasta que la salsa espese. Apaga y deja enfriar. 3. Licúa el contenido de la cacerola junto con los ajos restantes y el trozo de chile poblano. 4. Esta salsa es especialmente deliciosa si se sirve sobre pollo frito.

