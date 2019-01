Salsa agridulce tipo China Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 4 De China hasta tu mesa. Esta salsa agridulce se prepara con puré de jitomate, vinagre de vino y jugo de naranja. Sirve sobre carne de cerdo asada con una guarnición de arroz al vapor. Ingredientes 2 ½ cucharadas de azúcar

2 cucharadas de vinagre de vino

1 ½ cucharadas de fécula de maíz

1 ½ cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de jerez seco o vino tinto 1 ½ cucharadas de puré de jitomate

4 cucharadas de agua

1 cucharada de jugo de naranja natural

Mezcla todos los ingredientes en una cacerola chica y llévala al fuego. Cocina a fuego suave, sin dejar de mover, hasta que la salsa espese y se vea transparente. 2. Utiliza esta salsa para bañar carne de cerdo, pollo o pescado. También es deliciosa sobre verduras al vapor.

