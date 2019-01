Salsa de cognac Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una mezcla de mayonesa con crema, mostaza, salsa cátsup y cognac. Esta salsa es ideal para servirse sobre carnes, pescados o tortitas de verdura. Ingredientes ½ taza de mayonesa

½ taza de salsa cátsup

½ taza de crema

¼ de taza de cognac

1. Licúa todos los cinco ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. 2. Sirve sobre carnes, pescados, verduras o croquetas. Dependiendo de su uso, puedes servirla fría o caliente.

