Aderezo Giovanni Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Este aderezo de yemas de huevo lleva también vinagre de yema, aceite vegetal y jugo sazonador. Una receta original y deliciosa, ideal para tus ensaladas de lechuga. Ingredientes 2 tazas de aceite vegetal

½ taza de vinagre de yema

2 cucharadas de jugo sazonador tipo Maggi®

1 cucharadita de pimienta negra molida

2 yemas de huevo

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de sal molida Cómo hacerlo 1. Licúa todos los ingredientes durante 5 minutos para que queden perfectamente integrados. 2. Utiliza para aderezar cualquier tipo de ensalada de lechuga. Manténlo en refrigeración. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.