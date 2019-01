Vinagreta de aceitunas con huevo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Esta receta mezcla aceite de oliva con vinagre, huevos duros, aceitunas, perejil y mostaza. El resultado final es una vinagreta sorprendentemente deliciosa. Ingredientes 1 cucharadita de aceite de oliva

½ taza de vinagre

3 huevos duros, separados

1 taza de aceitunas y alcaparras, picadas finamente

2 cucharadas de perejil

1 cucharada de mostaza

1. Mezcla el aceite y el vinagre en un tazón chico. Pica las yemas de huevo y disuélvelas en la mezcla. Agrega las aceitunas, perejil y mostaza; bate bien. Por último, pica las claras de huevo e incorpóralas a la vinagreta. 2. Sirve sobre rebanadas de filete de res o verduras al vapor.

