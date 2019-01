Chuletas de cerdo rellenas de manzana y queso Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Chuletas de cerdo rellenas de una salsa cremosa de queso gorgonzola con manzana. ¡Un verdadero agasajo! Ingredientes 1 cucharada de aceite vegetal

4 chuletas de cerdo gruesas

60 g de mantequilla

2 manzanas, peladas y picadas

220 g de queso gorgonzola Cómo hacerlo 1. Corta las chuletas a la mitad, en forma de mariposa, cuidando de no cortarlas completamente. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio alto. Agrega las chuletas, reduce el fuego a medio, y fríe de 5 a 7 minutos por lado o hasta que alcancen el término deseado. Reserva. 3. Derrite la mantequilla en otro sartén mediano a fuego medio. Agrega las manzanas y sofríe hasta que se hayan ablandado. Apaga el fuego y agrega el queso. Mezcla lentamente hasta formar una salsa espesa y cremosa. 4. Coloca cada chuleta en su plato y rellena con partes iguales de la mezcla de manzana y queso. Sirve calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.