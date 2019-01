Aderezo de huevo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un aderezo muy similar a la salsa holandesa, pero con caldo de pollo. La mezcla se bate a baño María hasta que espesa. Especialmente deliciosa sobre brócoli o ejotes al vapor. Ingredientes 2 huevos

½ barrita (45 gramos) de mantequilla, derretida

½ taza de caldo casero de pollo o res

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de sal

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Bate los huevos en un tazón a baño María y, sin dejar de batir, agrega la mantequilla y el reso de los ingredientes. Sigue batiendo hasta que el aderezo espese. 2. Sirve sobre verduras al vapor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.