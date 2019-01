Chiles rellenos de champiñones Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Chiles poblanos rellenos de un guiso de champiñones con cebolla y jitomate. Los chiles rellenos se capean, se fríen y se sirven bañados en una salsa de queso crema con flor de calabaza. Ingredientes Aceite vegetal

1 diente de ajo chico, picado

1 trozo de cebolla, picada

250 gramos de champiñones, picados

1 jitomate, picados

1/2 cucharada de epazote picado

1 cucharada de consomé de pollo granulado

2 huevos, separados

6 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

1 taza de harina Salsa 100 gramos de queso crema

1/2 taza de crema

5 flores de calabaza, cocidas

1 cucharadita de consomé de pollo granulado, o al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite y sofríe el ajo, cebolla y champiñones. Cuando empiecen a soltar su jugo, agrega el jitomate, epazote y consomé granulado. Cocina hasta que el líquido se haya evaporado. Permite que se enfríe un poco. 2. Mientras, bate las claras de huevo a punto de nieve e incorpora las yemas poco a poco. 3. Rellena los chiles con la mezcla de champiñones y séllalos con un palillo. Enharina los chiles y capéalos con el huevo. Fríelos uno por uno en aceite bien caliente. Escurre el exceso de grasa sobre toallas de papel. 4. Para preparar la salsa, licúa el queso crema con la crema, flores de calabaza y consomé en polvo. Vierte sobre los chiles antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.