Hot cakes con jocoque Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Hot cakes ligeros y bien esponjosos con jocoque fresco. Son fáciles de preparar, pero descubrirás que son los más deliciosos que hayas hecho. Ingredientes 3 tazas de harina

3 cucharadas de azúcar blanca

3 cucharadas de polvo para hornear

1 1/2 cucharaditas de bicarbonato

3 tazas de jocoque

1/2 taza de leche

3 huevos

1/3 taza de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano, mezcla harina, azúcar, polvo para hornear, bicarbonato y sal. En un tazón aparte, bate el jocoque con la leche, huevos y mantequilla derretida. Mantén ambas mezclas separadas hasta que esté listo para cocinar. 2. Engrasa ligeramente un comal o sartén y calienta a fuego medio-alto. Puedes salpicar unas gotas de agua sobre la superficie para ver si está listo. 3. Vierte la mezcla de jocoque dentro del tazón con la harina y mezcla utilizando un tenedor o palita de madera. Bate sólo hasta que los ingrediente se hayan incorporado. ¡No batas de más! 4. Vierte la mezcla sobre el comal, utilizando aproximadamente 1/2 taza por cada hot cake. Cocina ambos lados hasta que tomen un color café dorado y sirve calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.