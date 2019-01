Guiso de chayotes con elote y chiles poblanos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta fácil y nutritiva para cualquier día entre semana. Los chayotes se sofríen gon granos de elote y rajas de chile poblano y terminan de cocerse a fuego lento en leche. Este guiso se sirve con queso encima y puede ofrecerse como guarnición o plato fuerte. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

6 chayotes medianos, pelados y en cubitos

3 elotes tiernos, desgranados

1 cebolla, picada

5 chiles poblanos, asados, pelados y en rajas

1 litro de leche

1. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio, acitrona la cebolla y agrega los chayotes, granos de elote y rajas de poblano. Sofríe todo junto durante 10 minutos. 2. Vierte la leche sobre las verduras y sazona con sal y pimienta, reduce el fuego, tapa y cocina a fuego suave para que no derrame la leche hasta que la verdura esté suave y el guiso un poco reseco. 3. Espolvorea con el queso antes de servir.

