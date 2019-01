Berenjenas al horno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Las berenjenas se sofríen y se hornean cubiertas de tocino, jitomate y queso Parmesano. Este platillo puede servirse como entrada, guarnición o plato fuerte vegetariano. Ingredientes 6 berenjenas medianas, en tiras largas

4 cucharadas de aceite vegetal

6 rebanadas de tocino, picado

1 cucharada de cebolla picada

1 cucharada de perejil picado

3 jitomates grandes, pelados y rebanados

½ taza de queso Parmesano, rallado

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca las tiras de berenjena sin encimar en un platón o charola, espolvoréalas con sal y deja que reposen durante 1 hora. Enjuaga y escurre bien. 2. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa un refractario o molde para hornear. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe las berenjenas. 4. Aparte, dora el tocino en su propia grasa junto con la cebolla. 5. Coloca la mitad de las berenjenas en el refractario, espolvorea con la mitad del perejil, agrega mitad del tocino con cebolla, mitad de las rebanadas de jitomate y mitad del queso. Repite el procedimiento una vez más, asegurándote de cubrir la superficie con el queso restante. 6. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea hasta que las berenjenas hayan terminado de cocerse. Descubre durante los últimos minutos para que la superficie se dore un poco.

