Cacerola de papa rallada Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 50 Min Porciones 6 Una mezcla de papas ralladas con jamón, queso amarillo, queso Oaxaca y crema. Las papas se hornean en crudo, pero también pueden dorarse ligeramente antes de mezclarlas con el resto de los ingredientes. Ingredientes 1 kilo de papas, peladas y ralladas en crudo

200 gramos de queso amarillo, rallado

100 gramos de queso Oaxaca, deshebrado

250 gramos de jamón, picado

1 cucharada de perejil picado, o al gusto

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de crema

1 barrita (90 gramos) de mantequilla, en trocitos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados. Engrasa con mantequilla un refractario o molde para hornear. 2. Sumerge las papas ralladas en agua con sal para que no se oxiden. Enjuágalas un par de veces, escúrrelas bien, colócalas sobre un lienzo y exprímelas bien. 3. Mezcla el queso amarillo con el queso Oaxaca, jamón, perejil, sal y pimienta. 4. Coloca mitad de las papas dentro del refractario engrasado, agrega encima mitad de la mezcla de quesos con jamón y baña con la mitad de la crema. Repite el procedimiento y coloca los trocitos de mantequilla sobre la superficie. Sazona con sal y pimienta. 5. Tapa con papel aluminio y hornea hasta que la papa se haya cocido. Destapa y hornea durante unos minutos más para que se dore.

